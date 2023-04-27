طقس السويس اليوم: نشاط حركة الرياح وانعدام فرص سقوط الأمطار

تشهد محافظة السويس، اليوم الخميس، طقسا مائلا للحرارة، تنشط فيه حركة الرياح، وترتفع نسبة الرطوبة، وتنتشر الغيوم الجزئية على فترات، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجة الحرارة قليلا خلال ساعات الليل، مما يجعل الأجواء مناسبة تماماً للخروج والتنزه، والتمتع بليلة الجمعة، على مياه الخليج وكورنيش السويس.

قراءات طقس السويس اليوم

سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 16، فيما سجلت نسبة الرطوبة 45%، وحركة الرياح 26 كم/ساعة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، ذلك وفقا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في المحافظة، وتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، السويس لطقس اليوم.

حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وسيولة مرورية

من جانبه شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظة السويس، على استمرار رفع حالة الاستعداد لرفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء، بأحياء السويس الخمسة، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين، مع ارتفاع الحرارة، ووجه بالتواجد المروري في الشوارع خاصة في ساعات الذروة أثناء خروج الموظفين ظهراً، وتوجه الآلاف من أبناء السويس للكورنيش عصرا ومساءً، غير أن حالة البحر الأحمر، في طقس السويس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد بين معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين مترين إلى مترين وربع.