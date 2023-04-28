«غرفة السياحة» تتوقع فوز 25% من المتقدمين لحج المستوى البري بالقرعة

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ جميع المتقدمين لحجز رحلات موسم الحج في انتظار نتيجة القرعة المقرر إجرائها مطلع الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه وفقا للأعداد التقريبية للمتقدمين للحج السياحي لهذا العام، من المتوقع أن تتراوح نسب المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي «طيران»، ما بين 15 إلى 17%، موضحا أن من بين كل 100 متقدم لهذا البرنامج سيفون 15 أو 17 مواطنًا.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه وفقا لأعداد المتقدمين لمستوى الحج البري فإن نسب الفوز في هذا البرنامج خلال القرعة ستتراوح ما بين 22 إلى 25%: «من بين كل 100 متقدم لبرنامج الحج البري سيفوز بالقرعة ما بين 22 إلى 25 مواطنًا».

نسب النجاح للمتقدمين لبرنامج الحج فئة الـ 5 نجوم

وأشار إلى أنه طبقا للأعداد التي تقدمت لبرنامج الحج السياحي فئة 5 نجوم، من المتوقع أن تتراوح نسب النجاح في هذا البرنامج ما بين 35 إلى 38%، أي أنه من بين كل 100 متقدم سيفوز بالحج ما بين 35 إلى 38 مواطنًا، لافتا إلى أن نسب الناجحين في كافة مستويات الحج السياحي هذا العام أعلى من نظيراتها العام الماضي.

حصة السياحة من تأشيرات الحج 16 ألف تأشيرة

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قسمت حصتها من تأشيرات الحج والبالغة نحو 16 ألف تأشيرة إلى 3 مستويات، المستوى الأول وهو مستوى الاقتصادي طيران، وتم تخصيص 8 آلاف تأشيرة له، والمستوى الثاني وهو المستوى البري وخُصص له 4 آلاف تأشيرة، أما المستوى الثالث فهو مستوى الحج فئة 5 نجوم وخُصص له 4 آلاف تأشيرة.