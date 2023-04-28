«غرفة السياحة»: 70 ألف مواطن تقدموا لقرعة الحج

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بعد غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي مساء أمس الخميس، فإن أعداد المواطنين الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي لهذا العام تتراوح ما بين 65 إلى 70 ألف مواطن.

قرعة الحج السياحي الأحد المقبل

ولفت «وحيد» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن وزارة السياحة والآثار ستجري القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين لأداء الحج السياحي يوم الأحد المقبل الموافق 30 إبريل الجاري، لافتًا إلى أن غالبية المتقدمين للحج السياحي لهذا العام تقدموا للبرامج الاقتصادية سواء «الطيران أو البري»، موضحًا أن نحو 60% من المتقدمين لقرعة الحج السياحي تقدموا لبرنامج «طيران».

75 % من تأشيرات الحج السياحي مخصصة للبرامج الاقتصادية

وأشار إلى أن وزارة السياحة خصصت نحو 75% من التأشيرات المخصصة للحج السياحي للبرامج الاقتصادية، لمنح فرصة أكبر للمواطنين بالفوز بفرصة الحج لاسيما، وأن أسعار برامج الحج فئة 5 نجوم لا تناسب مع الشريحة الكبرى من المواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج، لافتًا إلى أن أسعار برامج الحج الاقتصادية سواء البري أو الاقتصادي طيران تبدأ من 130 ألف جنيه.