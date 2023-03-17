غرفة السياحة: أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام ستكون جيدة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن إقبال المواطنين المصريين على التقدم للحج السياحي لا زال ضعيفا حتى الآن بالرغم من فتح باب التقدم منذ 5 أيام، موضحا أن ضعف الإقبال حاليا ليس مقلقا، حيث سيرتفع بشدة خلال الأيام المقبلة خاصةً في الأيام الأخيرة قبل غلق باب التقدم للحج السياحي والمحدد له يوم 19 أبريل المقبل.

برامج الحج الإقتصادية

وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا لمؤشرات الحجزالحالية ولدراسات السوق وللضوابط التي وضعتها وزارة السياحة للحج السياحي، فإنه من المتوقع أن تكون أعداد المتقدمين لبرامج الحج السياحي لهذا العام جيدة للغاية، لافتا إلى أن غالبية المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيختارون التقدم للبرامج الإقتصادية البري والإقتصادي الطيران وذلك بسبب جودة الخدمات المقدمة من خلالهما، إضافة إلى أسعارها التي تناسب شريحة كبيرة من المتقدمين للحج.

أسباب جودة أسعار الحج السياحي

وأشار إلى أن فتح وزارة السياحة والآثار المسافة بين سكن حجاج السياح والحرم المكي لكافة المستويات، بما فيها مستوى الـ5 نجوم ساعد بشدة على عدم زيادة أسعار البرامج وجعلها مقبولة لدى أعداد كبيرة من المتقدمين للحج السياحي، موضحا أن الضوابط المنظمة للحج وضعت العديد من برامج تحسين سكن حجاج البرامج الإقتصادية بمكة المكرمة حال رغبة الحاج في ذلك.

وفى السياق ذاته، حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار، آليات تحسين سكن حجاج المستوي الإقتصادى بمكة المكرمة وفقا لما يلي:

1- برنامج تحسين فنادق 5 نجوم والذى يقيم فيه الحاج بضعة أيام قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 5 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر.

2- برنامج إقامة كاملة بفنادق مكة المكرمة، حيث يقيم الحاج طوال فترة إقامته بمكة بفنادق لا تبعد كثيرا عن الحرم المكي.

3- برنامج تحسين فنادق 4 نجوم، والذي يقيم فيه الحاج بضعة أيام قبل أو بعد أداء المناسك بفنادق 4 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1200 متر.

4- برنامج تحسين فنادق 3 نجوم، والذي يقيم فيه الحاج بضعة أيام قبل أو بعد اداء المناسك بفنادق 3 نجوم لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر.