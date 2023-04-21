شركات السياحة: إعلان أسماء الفائزين بالحج السياحي 30 أبريل

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المتقدمين للحج السياحي هذا العام لن يشهد اختلافا كبيرا عن الأعداد التي تقدمت العام الماضي.

وأوضح «عنبي»، أن أعداد المواطنين الذين تقدموا العام الماضي للحج الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار اقترب من 70 ألف متقدم، ومن المتوقع أن يكون هو نفس العدد هذا العام، لافتا إلى أن آخر موعد للتقدم للحج السياحي هذا العام هو يوم 27 أبريل الجاري.

أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام

وأضاف عضو الغرفة لـ«الوطن»، أنه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية فإنه من المتوقع أن يصل عدد المتقدمين لبرامج الحج السياحي للمستوى الاقتصادى طيران لنحو 45 ألف مواطن، سيتنافسون للفوز بـ8 آلاف تأشيرة مخصصة لهذا المستوى، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المتقدمين لبرامج الحج البري نحو 15 ألفا سيتنافسون للفوز بـ4 آلاف تأشيرة المخصصة لهذا المستوى.

أعداد المتقدمين لبرامج حج الـ5 نجوم

وتابع «عنبي»، بأنه من المتوقع ألا تتجاوز أعداد المتقدمين لبرامج حج فئة 5 نجوم حاجز 15 ألف مواطن، وستُجرى بينهم القرعة لاختيار 4 آلاف مواطن من إجمالي المتقدمين لهذا المستوى.

وأوضح، أن القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين للحج السياحي لهذا العام ستُجرى يوم 30 أبريل الجاري، وبعد ذلك سيُمنح الفائزون فرصة لدفع قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى الذي تقدموا إليه.