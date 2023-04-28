«شركات السياحة»: رد رسوم جدية حجز قرعة الحج لغير الفائزين أول يونيو المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ وزارة السياحة والآثار ستجري القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 16 ألفا من بين المتقدمين للفوز بفرصة هذا العام، بعد غدٍ الأحد، لافتا إلى أن من لم يُوفقه الحظ في القرعة سيسترد قيمة مبلغ جدية الحجز خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن»، أن كافة المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي هذا العام سددوا رسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم بالبوابة الموحدة للحج، لافتا إلى أن قيمة جدية الحجز بالنسبة للمتقدمين للبرامج الاقتصادية سواء البري أو الاقتصادي «طيران»، 20 ألفا و100 جنيه، بينما كان مبلغ جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم 40 ألفا و100 جنيه.

وتابع: «من لم يصادفه التوفيق في الفوز بقرعة الحج السياحي سيسترد مبلغ جدية الحجز مقتطع منها مبلغ 100 جنيه قيمة الخدمات الإلكترونية للتقديم وإجراء القرعة».

أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام

وأشار إلى أنه بعد غلق باب التقدم للحج السياحي مساء أمس، فإن كافة مؤشرات التقديم لدى شركات السياحة تؤكد أن أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي يتراوح ما بين 65 إلى 70 ألف مواطن، لافتا إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام تتراوح ما بين 1500 إلى 1600 شركة سياحة.