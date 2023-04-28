ميل عقار سكني مكون من 10 طوابق في حي الجمرك بالإسكندرية (صور)

شهدت منطقة اللبان بحي الجمرك غرب الإسكندرية، ميل عقار سكني مكون من 10 طوابق، وتدخلت أجهزة الحي بشكل عاجل لإخلاء السكان، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ميل عقار في الإسكندرية

بدأت الواقعة فور ورود بلاغ إلى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بوجود ميل بالعقار 19 في شارع ابن العربي باللبان، وتوجهت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إلى العقار، بوجود مهندس المنطقة وإدارة المشروعات.

إخلاء عقار الجمرك

وتبين من المعاينة أن عقار الإسكندرية المائل مكون من أرضي و9 أدوار، وبه ميل شديد، وصادر له قرار إزالة من التاسع إلى الثالث، وعلى الفور تم تبليغ الجهات المختصة لإخلاء العقار من السكان حفاظاً على أرواحهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظا على سلامة المواطنين.