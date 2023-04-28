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«القاهرة الإخبارية»: سقوط قتلى في حادث تصادم طائرتي أباتشي بوسط ألاسكا

كتب:

شريف سليمان
11:40 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الفرقة الحادية عشرة المحمولة جوًا بالجيش الأمريكي، أعلنت أن 3 طيارين لقوا حتفهم وأصيب آخر في ألاسكا، أمس الخميس، عندما اصطدمت طائرتا هليكوبتر من طراز أباتشي أثناء عودتهما من مهمة تدريب.

وذكرت الفرقة الحادية عشر المحمولة جوًا بالجيش الأمريكي، أن اثنين من الطيارين توفيا في مكان الحادث، وتوفي ثالث في طريقه إلى المستشفى. ويُعالج الجندي المصاب في مستشفى فيربانكس التذكاري في ألاسكا.

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ فريقًا من مركز الاستعداد القتالي للجيش في ألاباما سيحقق في الحادث.

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بقلم شريف سليمان