3 أحداث آسيوية خلال يوم.. أهمها إعلان سول استمرار المناورات مع الجيش الأمريكي

شهدت المنطقة الآسيوية خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث، كان أهمها إعلان الجيش الكوري الجنوبي، استمرار المناورات المشتركة مع الجيش الأمريكي، وفق المخطط «درع الحرية»، التي انطلقت أمس الاثنين حتى 23 من الشهر الجاري.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن المناورات المشتركة مع الجيش الأمريكي مستمرة وفق المخطط، مضيفا أن التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية استفزار خطير وتهديد للأمن، بسبب «فرانس 24».

وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق، صاروخين باليستيين قصيري المدى حلقا مسافة 620 كيلومترًا، وسقطوا في البحر الشرقي «بحر اليابان».

«واشنطن»: لا نرى في إطلاق «بيونج يانج» صواريخ تهديدا فوريًا لنا

بدورها، أشارت قيادة منطقة «المحيطين الهندي والهادئ» الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة لا ترى في إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية تهديدًا فوريًا لها أو لحلفائها، مضيفة في بيان، إن عمليات إطلاق صواريخ «كروز»، تسلط الضوء على الطبيعة المزعزعة للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل غير القانونية لكوريا الشمالية.

وفي سياق آخر، بعثت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، «تشوي سون-هوي» برسالة تهنئة إلى نظيرها الصيني، «تشين قانج»، بعد تأكيد تشكيل مجلس الوزراء الجديد في الصين، معربة عن رغبتها في تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعزيز تعاونهما الاستراتيجي والتكتيكي في المجال الدبلوماسي.

توقعات بإجراء بايدن ونظيره الصيني محادثة هاتفية قريبا

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، توقع في وقت سابق، إجراء الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني، «شي جين بينج»، محادثة هاتفية قريبا، مضيفا خلال لقاء صحفي، إن لا يمكنه تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع «بينج».

وفي وقت سابق، أفرجت السلطات الأمريكية عن وثائق روت تفاصيل حرب خفية، مع الصين، قبل 63 عاما، قتل فيها طيارون وأُسر آخرون،وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويوم الجمعة الماضي، بعث زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، برسالة إلى«شي جين بينج»، لتهنئته لإعادة انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات.

من جانبه، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته جو بايدن بقيادة سياسته الخارجية لتشكيل تحالف بين روسيا والصين، وقال في اجتماع حاشد لمؤيديه بـ«آيوا»، إن الإدارة الحالية دفعت روسيا إلى أيدي الصين مباشرة، وهذا غير مقبول.