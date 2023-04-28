يهتم الكثيرون بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من صباح اليوم، ما تسبب في تغيير مواقيت الصلاة ومواعيد الشروق وغيرها من مواعيد العمل.

وترصد «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حسبما حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:52 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:329 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:30 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:37 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في طنطا اليوم

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 صباحًا.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:32 مساءً.

أذان العشاء: 8:57 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم

موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

موعد الشروق: 6:19 صباحًا.

أذان الظهر: 12:53 صباحًا.

أذان العصر: 4:25 مساءً.

أذان المغرب: 7:27 مساءً.

أذان العشاء: 8:47 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 مساءً.

أذان العصر: 4:12 مساءً.

أذان المغرب: 7:16 مساءً.

أذان العشاء: 8:33 مساءً.

بدء تطبيق التوقيت الصيفي

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي، صباح اليوم، بتقدم الساعة 60 دقيقة؛ لتصبح الثانية عشر صباحًا هي الواحدة صباحًا، وفقًا لقرار حكومي لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون للعمل بالتوقيت الصيفي بعد عرضه من قبل الحكومة، ويستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويجب على الجميع التأكد من مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/4/2023 بعد تطبيق التوقيت الصيفي، لمعرفة المواعيد الصحيحة بعد تغييرها.