موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الصيفي في القاهرة والمحافظات

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، صباح اليوم، بتقدم الساعة 60 دقيقة؛ لتصبح الثانية عشر صباحًا هي الواحدة صباحا، وفقًا لقرار حكومي لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك، ومع العمل بالتطبيق الصيفي تتغير كل المواعيد، ومن بينها مواقيت الصلاة، حيث يريد الكثيرون معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم بالتوقيت الصيفي.

موعد صلاة الجمعة اليوم في التوقيت الصيفي

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة الجمعة، اليوم، بعد تطبيق التوقيت الصيفي، حسبما أعلنتها الهيئة القومية للمساحة المصرية، في إطار سلسلة الخدمات اليومية المقدمة لجمهور القراء.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة

وجاء موعد صلاة الجمعة اليوم 28 أبريل 2023 في القاهرة بعد تطبيق التوقيت الصيفي على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي: تكون صلاة الجمعة اليوم 28 أبريل 2023 في القاهرة بعد تطبيق التوقيت الصيفي، في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة اليوم بالمحافظات

ويكون موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي على النحو التالي:

- الإسكندرية 15:58.

- طنطا 12:54.

- المنصورة 12:52.

- الزقايق 12:51.

- أسيوط 12:53.

- سوهاج 12:51.

- بني سويف 12:53.

- المنيا 12:54.

- قنا 12:47.

- أسوان 12:46.

- مطروح 1:08.

- الغردقة 12:42.

تطبيق التوقيت الصيفي 2023

ووافق مجلس النواب على العمل بالتوقيت الصيفي بعد عرضه من قبل الحكومة، ليجري العمل به من اليوم 28 إبريل 2023 الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية الخميس الآخير من شهر أكتوبر، لكونه يسهم في ترشيد الكهرباء والطاقة وتوفير المزيد من العملة الصعبة، خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.