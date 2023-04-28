مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون إثر انقلاب سيارة نقل في قرية 27 بنجر السكر التابعة لمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

وصول الضحايا المستشفى

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، اليوم الجمعة، ضحايا حادث طريق البنجر الصحراوي، وهم 4 جثث و12 مصابا، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بمستشفى الحمام المركزي، كما جرى إيداع جثث المتوفين داخل ثلاجه المستشفى تحت اشراف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل عن الحادث إلى جهات التحقيق.