الإجازات المتبقية لعام 2023.. أولها يبدأ بعيد العمال

قارب عام 2023 على الانتصاف وانقضى عدد كبير من أيام الإجازات الرسمية المقررة بموجب قانون العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وكانت آخر إجازة حصل عليها المواطنين هي إجازة عيد تحرير سيناء التي وافقت الخميس 25\4\2023، وسبقها إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت من الخميس 20 أبريل واستمرت حتى 24 أبريل قبل معرفة الإجازات المتبقية لعام 2023.

الإجازات المتبقية لعام 2023

وفقا للأجندة الرسمية للإجازات المعلن عنها من مجلس الوزاراء، يتبقى 10 أيام إجازة رسمية، يكون أولها إجازة عيد العمال بعد غد الموافق الإثنين 1 مايو، وتكون الإجازات المتبقية لعام 2023 مدفوعة الأجر لجميع موظفي الدولة سواء العاملين في القطاعي العام والخاص، ونستعرض الإجازات المتبقية لعام 2023، على النحو التالي:

الإجازات الرسمية

1 - إجازة عيد العمال الإثنين 1 مايو 2023.

2 - إجازة عيد الأضحى 5 أيام، تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، وحتى 1 يوليو 2023.

3 - إجازة ثورة 30 يونيو.

4 - إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو 2023.

5 - إجازة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو 2023.

6 - إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

7 - إجازة 6 أكتوبر، الخميس الموافق 5 أكتوبر.

إجازات أخرى في عام 2023

وبالإضافة للإجازة الرسمية يكون لدى المواطنين بالقطاع الحكومي يومان إجازة عطلة نهاية الأسبوع، وتكون يوما أو يومين للقطاع الخاص حسب النظام المعمول به في كل مكان أو مصلحة عمل.

وفقا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، فإن جميع الإجازات المتبقية لعام 2023 تعتبر مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.