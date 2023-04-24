الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023.. أكثر من 10 أيام

11 يوما هي مجموع الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، بعد انتهاء الإجازة الحالية، وفقا للأجندة الرسمية للإجازات المعلن عنها من مجلس الوزاراء، إذ أن غدا الثلاثاء إجازة عيد تحرير سيناء، التي جرت إضافتها لأيام إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت من الخميس 20 أبريل وحتى اليوم 24 أبريل.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023

ووفقا لأجندة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لجميع موظفي الدولة سواء العاملين فى القطاعي العام والخاص، تتبق نحو 11 يوما كمجموع الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، عدد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، التي تبدأ من مايو المقبل، كالتالي:

- إجازة عيد العمال الاثنين 1 مايو 2023.

- إجازة عيد الأضحى «5 أيام»، تبدأ من وقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو، وحتى 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو «وستدخل ضمن إجازة العيد».

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو 2023.

- إجازة 23 يوليو، وتوافق الأحد 23 يوليو 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

- إجازة 6 أكتوبر، الخميس الموافق 5 أكتوبر.

وفقا لما كشفت عنه قانون الخدمة المدنية لعام 2017، وقانون العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة، فان جميع الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023، تعتبر مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.