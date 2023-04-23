الإجازات الرسمية المتبقية في 2023.. اعرف مواعيدها

يرغب العديد من المواطنين، معرفة موعد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات وطنية وأعيادا رسمية، يحرصون على إبداء الفرحة والسعادة والاحتفال بها.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وترصد بوابة «الوطن» لقرائها في السطور التالية، الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية في 2023، وهي على النحو الآتي:

1- إجازة عيد تحرير سيناء، ستكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أبريل لعام 2023.

2- إجازة عيد العمال، ستكون يوم الإثنين الموافق 1 من شهر مايو المقبل، ووفقا للجريدة الرسمية سيتم منح يوم إجازته يوم الخميس الموافق 4 مايو من الشهر نفسه.

3- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، ستكون يوم الثلاثاء 9 الموافق 27 من شهر يونيو لعام 2023.

4- إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو لعام 2023.

5- إجازة عيد ثورة 30 يوينو، وستكون يوم الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو للعام 2023.

6- إجازة رأس السنة الهجرية، وستكون يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو.

7- إجازة ثورة 23 يوليو، وستكون يوم الأحد الموافق 23 من نفس الشهر.

8- إجازة المولد النبوي الشريف، وستكون يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر.

9- إجازة 6 أكتوبر، وستكون يوم الجمعة الموافق يوم 6 من الشهر نفسه.

علمًا بأنه من الممكن ترحيل أيام الإجازات التي تأتي في أول أو في منتصف الأسبوع، إلى يوم الخميس نهاية كل أسبوع، وذلك على حسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء.