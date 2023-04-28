مصرع طفلة صدمتها سيارة ملاكي أثناء لهوها في المنوفية

شهد مركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة ملاكي، وتم نقلها إلى مستشفى سرس الليان في محاولة لإنقاذ حياتها ولكنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع طفلة في حادث

بالانتقال والفحص من قوة بمركز منوف، تبين أن الطفلة تدعى «س. م»، وتبلغ من العمر 6 سنوات، وتوفيت متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ، وبسؤال والدها قرر أنها أثناء لهوها ووقوفها على «الإكصدام» الخلفي لسيارة ملاكي ملك ابن عمه، تحرك بالسيارة ووقعت على رأسها، وبسؤال مالك السيارة أكد عدم رؤيتها.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع طفلة عمرها 6 سنوات إثر اصطدامها مع سيارة ملاكي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 7412 جنح مركز منوف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة الطفلة

وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، وتم تشييع جثمانها بمسقط رأس الأسرة بمركز منوف.