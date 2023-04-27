نفوق 4 مواشي في حريق حظيرتي مواشي المنوفية

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة علي حريق نشب في حظيرتي مواشي بقرية شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية فور تلقي البلاغ بالواقعة، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء ومنع انتشار الحريق في الأماكن المجاورة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل حريق هائل في حظيرتي مواشي في الباجور

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور، تبين أن الحريق نشب في حظيرتي مواشي ما أدى إلى نفوق 4 مواشي، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين الأهالي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجرى استدعاء الأهالي لسماع أقوالهم لمعرفة أسباب الحريق.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة من الحماية المدنية

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بالسيطرة علي حريق نشب في حظيرتي مواشي بقرية شبرا بدائرة مركز الباجور بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.