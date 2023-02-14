زينة: نور الشريف رفض مشاركتي في «حضرة المتهم أبي» فقلت إنه بيمثل وحش

قالت الفنانة زينة، إنها ستشارك في السباق الرمضاني القادم مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي، موضحةً: «أول مرة أقوم ببطولة مشتركة منذ فترة طويلة، هذه التجربة مختلفة وسيكون فيها إضافة جديدة، محمد رمضان نجم كبير، ومحمد سامي مخرج له اسمه، أنا متحمسة لعرض المسلسل بسرعة».

مسلسل شعبي مع محمد رمضان

وأضافت زينة، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC: «مسلسل العمدة شعبي، لكنني لن أجسد دور فتاة شعبية»، مشيرةً إلى أنها تفضل السينما على الدراما.

وتابعت الفنانة: «بشتغل في التلفزيون عشان لازم أشتغل، لكن ده مش معناه إني هعمل حاجة وحشة، في حاجات عملتها مش عاجبني الموضوع ولا السيناريو ولا أي حاجة، لكن عملتها كويس جدا».

كواليس تعاونها مع نور الشريف في «حضرة المتهم أبي»

وحول تعاونها مع الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل «حضرة المتهم أبي»: «كنت جريئة، رغم إني بخاف، رشحتني للعمل رباب حسين، ابنتها آية صديقتي، وكنت دائما ما أمثل أمامها، كانت تحبني كثيرا، وقالت لي إنها رشحتني للمشاركة في المسلسل مع نور الشريف».

وأضافت: «في اليوم التالي، قالت لي نور مش موافق عليكي خالص، فقلت لها على فكرة بيمثل وحش، انا مش من جمهوره، فلما قالت لي اهدي أنا هقنعه، قلت لها ليه؟! أنا جامدة أوي، المفروض يفرح، كنت عيلة صغيرة، هبلة ومسكوها طبلة، وكنت جوايا عارفة كويس مين هو، بس قلت كده عشان كرامتي».

وأكملت: «لما حاولت تقنعه، قال زينة اللي بتلبس سينييه هتجسد شخصية بنت من الأرياف، فرباب حسين بلغتني بكلامه، فقلت له أنا هعمل الدور حتى لو موافقش قعديني معاه، ولما طلبت مني أروح البروفة، قلت لها أنا أجمد من إني أعمل بروفات، فقالت له إني رافضة أعمل بروفة، فقال لها إني أعمل الدور، ولما رحت البلاتوه شفته بلابس الجلابية، حسيت إنه كبير وأكبر من المكان وضخم، فرحت معيطة وطلعت أجري، فجري ورايا بنفسه، قلت له حقك عليّ أنا مبعرفش أمثل، متزعلش مني أنا عبيطة متاخدش على كلامي».

وأكدت، أن الفنان الراحل كان يساعدها كثيرًا في البروفات وكان يسمع له، رغم آلام الظهر التي كان يعاني منها، كما كان يتناول الإفطار معها.