4 مناسبات بكى فيها نور الشريف.. منها اتهامه بـ«خيانة الوطن»

وضع فنّه في المقام الأول، وكان همّه طوال الوقت «الجمهور» الذي كان البطل رقم 1 في حياته، لم يبخل عليهم بأي شخصية، فقدّم رجل الأعمال الطموح في «الدالي»، والشاب المكافح الكادح الذي يحقق أحلامه في «عبدالغفور البرعي»، والعاشق المحب في «العاشقان»، والفيلسوف في «المصير»، ولاعب الكرة «الحريف» في «غريب في بيتي».. كل هذه الشخصيات وأكثر، جسّدها الفنان نور الشريف، الذي تحلّ اليوم الذكرى السابعة لرحيله، وتعلّق بها جمهوره، حتى أصبحت أيقونات في تاريخ الفن المصري.

شهدت اللقاءات التلفزيونية التي ظهر بها الراحل، لحظات بكاء، بعد أن غلبته العاطفة وسبقته دموعه، وترصد السطور التالية، 4 مناسبات بكى فيها الراحل على الهواء، كما يلي:

التكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي

في العام 2014، كرّم مهرجان الإسكندرية الدولي الفنان الراحل، وبكى وهو يتحدث عن مشواره الفني، خاصة أنّه عمل مع كبار المخرجين، ومنهم: سعيد مرزوق، محمد فاضل، أنور الشناوي، داود عبدالسيد، وقال آنذاك: «أنا محظوظ إنّي اشتغلت مع الأسماء دي في أول أعمالها، مفيش فنان لوحده بيبقى شاطر».

وجّه الراحل الشكر للأجيال الجديدة، على حبهم له، وبعدها أجهش بالبكاء، فتدخل عدد من نجوم الفن لتهدئته، ومنهم: «سوسن بدر، عمرو يوسف، دينا فؤاد، حسن الرداد، نشوى مصطفى، مها أحمد، ومجدي كامل».

أزمة ناجي العلي

تأثر الراحل نور الشريف، أثناء حديثه عن أزمة فيلم ناجي العلي خلال تصريحات تلفزيونية، وقال آنذاك: «كنت بتشتم يوميا على الأقل 6 صفحات في جريدتين، اتهموني بخيانة الوطن».

لم يتمالك الراحل دموعه، وتحدّث عن داعميه من الوسط الفني، قائلا: «التجربة دي كشفت لي زملاء وأصدقاء كتير، منهم سمير صبري اللي كان كل يوم يكلمني، ويقولي مش محتاج حاجة، مستحيل أنساها له، وقف مع الفنانين الكبار، عالجهم وسأل عليهم، محدش بيعمل ده إلا سمير صبري».

تأثر بحديث ابنته الفنانة مي نور الشريف

استقبل الفنان الراحل نور الشريف، مكالمة هاتفية من ابنته، خلال استضافته في برنامج مع قناة رؤيا الأردنية، تحدّثت فيه عن علاقتها بوالدها، قائلة: «أب حنين وصديق، لما بنكبر بنفهم تصرفات الخوف والقلق والشدة عشان نبقى منضبطين، بنعرف قيمة الأمور، أشكرك على كل ده رغم إني كنت معترضة عليها وأنا صغيرة».

حديث أحمد بدير

في إحدى حملات الهجوم التي تعرض لها، بكى نور الشريف، تأثر بدفاع الفنان أحمد بدير عنه، حيث وصف الأخير ما حدث له بأنّه ليس مؤامرة عليه، لكن مؤامرة على الفن المصري، ممثلة في رمز من رموزه العظيمة.