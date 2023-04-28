أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور.. كيلو بربون من 40 لـ48 جنيها

أعلن سوق العبور أسعار الأسماك اليوم الجمعة، عبر الموقع الرسمي، وفي مقدمتها أسماك الدينيس والبلطي والبوري والجمبري والكابوريا، بالتزامن مع نهاية الأسبوع إذ يحرص الكثيرون على متابعة سعر السلع الغذائية بشكل يومي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الأسماك اليوم 28 أبريل في سوق العبور وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 28 أبريل

سعر كيلو بلطي من 74 إلى 76 جنيها.

سعر كيلو بلطي من 69 إلى سعر 73 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو فليه بلطي من 40 إلى سعر 200 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض : 70 إلى سعر 100 جنيه.

سعر كيلو بياض أملس 1 (بلدي) من 60 إلى 100 جنيه.

سعر كيلو بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) 30 إلى 50 جنيه.

سعر كيلو قراميط - شيلان 10 إلى 20 جنيه.

سعر كيلو ثعابين 50 إلى 250 جنيها.

سعر كيلو مكرونة خليجي من 50 إلى 70 جنيها.

سعر كيلو مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيها.

سعر كيلو برانيس إسكندراني من 65 إلى 115 جنيها.

سعر سمك مكرونة

سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو موسى من 160 إلى 280 جنيها.

سعر كيلو سبيط - كاليماري - سابيا من 130 إلى 270 جنيها.

سعر كيلو قرش من 30 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو حدادي من 10 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو كابوريا من 30 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو مرجان 1 من 50 إلى سعر 60 جنيها.

سعر كيلو مرجان 2 من 40 إلى سعر 48 جنيها.

سعر كيلو مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو بربون 1 من 50 إلى 70 جنيها.

سعر كيلو بربون 2 من 40 إلى 48 جنيها.

سعر كيلو بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو دنيس من 100 إلى 160 جنيها.

سعر كيلو جمبري جامبو من 380 إلى 440 جنيها.

سعر كيلو جمبري 1 : 270 إلى سعر : 370 جنيها.

سعر كيلو جمبري 2 من 160 إلى سعر 260 جنيها.

سعر كيلو جمبري 2 مجمد من 100 إلى سعر 250 جنيها.

سعر كيلو جمبري 3 من 70 إلى سعر 150 جنيها.

سعر كيلو بوري 1من 70 إلى سعر 90 جنيها.

سعر كيلو بوري 2 من 50 إلى سعر 60 جنيها.

سعر كيلو مازليا - كشر من 30 إلى سعر : 50 جنيها.

سعر كيلو شعور من 30 إلى سعر 50 جنيها.

سعر كيلو وقار من 80 إلى 120 جنيها.

سعر كيلو قاروص - لوت من 60 إلى 140 جنيها.

سعر كيلو موزة: 40 إلى سعر 80 جنيها.

سعر كيلو باغة: 10 إلى سعر 30 جنيها.

سعر كيلو سردين: 35 إلى سعر 75 جنيها.

سعر كيلو كسكمري: 30 إلى 70 جنيها.

سعر كيلو سردين مجمد: 30 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو ماكريل مجمد: 55 إلى 75 جنيها.