تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. موسكو تواصل توجيه الاتهامات للبنتاجون

اتهم وزير دفاع روسيا سيرجي شويجو، أوكرانيا بالعمل مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون على تطوير أسلحة بيولوجية، وذلك فيما يتعلق بآخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا التي بدأتها موسكو في 24 فبراير من العام الماضي والاعتراف بجمهورية دونيتسك وتجريد «كييف» من السلاح والقصف على مناطق متفرقة منها العاصمة.

أزمة روسيا وأوكرانيا واتهامات تطوير أسلحة بيولوجية بالتعاون مع البنتاجون

أضاف «شويجو» في تصريحات له خلال اجتماع وزراء الدفاع المنعقد في «نيودلهي» لمنظمة شنجهاي للتعاون، التي نقلتها وكالة أنباء روسيا «تاس»، أنَّ أنشطة «البنتاجون» بـ أوكرانيا ترمي إلى تطوير أسلحة بيولوجية على المدى البعيد، وذلك في سياق حديثه عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

أنشطة الولايات المتحدة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا مثيرة لقلق روسيا

وفي إطار أزمة روسيا وأوكرانيا يرى وزير الدفاع الروسي، في التعاون بين البنتاجون وأوكرانيا انتهاك مباشر لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، قائلاً «بالنسبة لـ روسيا، فإنَّ الأنشطة العسكرية الأمريكية البيولوجية مثيرة للقلق».

روسيا لا تتحرج من إعلان مخاوفها للمجتمع الدولي

وتابع سيرجي شويجو: «لطالما نقلت روسيا مخاوفها للمجتمع الدولي، تنفيذ البنتاجون برامج بيولوجية عسكرية بأوكرانيا يعد تهديد خطير للمنطقة بأكملها».

وعن التخوف من تداعيات ذلك على روسيا وأوكرانيا، يرى وزير دفاع موسكو، أنَّ نقل أخطر الأبحاث لبلدان أخرى جزء من الاستراتيجية الأمريكية بمجال الأمن البيولوجي، والأخيرة مستمرة في ممارسة هذه الأنشطة وسط ردود أفعال غير واضحة لبعض الدول خشية المواجهة مع «واشنطن».

وأكد على مواصلة المتخصصين الروس مراقبة خطط الولايات المتحدة - عن كثب، وتبادل المعلومات بشأن التهديدات البيولوجية الناشئة لروسيا من قبل أوكرانيا.

هجمات صواريخ روسيا على أوكرانيا

وفي وقت سابق، تسببت هجمات صاروخية لروسيا على أنحاء متفرقة بأوكرانيا، في مقتل 5 أشخاص، وفقا لما أعلنه وزير الشؤون الداخلية لأوكرانيا، إيهور كليمينكو.

وضربت صواريخ روسية أوكرانيا في أجزاء بوسط العاصمة «كييف»، كما شنت «موسكو» هجمات على مدينتي «دنيبرو» و«أومان».