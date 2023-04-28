أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في مطروح.. 12 إصابة و4 وفيات

يكثف الفريق الطبي وأطقم التمريض في مستشفى الحمام المركزي بمطروح جهودهم لتقديم الرعاية الطبية العاجلة بقسم الطوارئ والاستقبال لجميع الحالات المصابة في حادث انقلاب سيارة بقرية 27 بنجر السكر بمركز الحمام، والذي أسفر عن إصابة ومصرع 16 شخصا.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بمطروح

وكشفت التحريات أسماء وحالات ضحايا حادث سيارة البنجر التي وصلت مستشفى الحمام اليوم، 4 حالات وفاة و12 مصابا، وهم:

- فهد عامر زياد، 49 سنة، من أبو حمص، يعاني من نزيف بالرئة اليمنى وكسر في الضلع السابع والثامن وسحجة في الظهر وكدمات وسحجات في الجسم متفرقة.

- فرج عامر عبد القادر توفيق، 16 سنة، مقيم أرض الشرطة، مصاب بكدمة بالرأس.

- عبدالله عادل علي، 25 سنة، من مركز أبو المطامير، كدمة بالرأس.

- نور فهد فرج، 17 سنة، من مركز أبو المطامير، مصاب بنزيف بالمخ واشتباه كسر في الجمجمة وكدمة بالرئة.

- مؤمن خيري عيسى، 20 سنة، مصاب بارتجاج شديد وارتشاج بالمخ وكدمات وسحجات في الجسم.

- عبدالرحمن عبده محمد، 22 سنة، مصاب بكدمات بالجسم والوجه.

- ممدوح عبده محمد، 23 سنة، مصاب بشرخ بالفقرة الرابعة والخامسة قطنية.

- ناجي توفيق محمود، 60 سنة، أرض الشرطة، مصاب بجروح شديدة في الرأس وكدمات وسحجات في الجسم.

- خميس محمود، 35 سنة، من بنجر السكر، نزيف بالمخ واشتباه كسر في الجمجمة.

- محمد رجب عبدالباسط، 20 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.

- فارس أحمد مبروك، 19 سنة، مصاب بكسر في الترقوة اليمنى وارتشاح بالمخ وكدمة بالرئة.

- مصطفى عبدالله إبراهيم، 28 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.

أسماء وفيات حادث مرسى مطروح

- حمدي جلال حامد، 40 سنة.

- محمد جلال حامد، 35 سنة.

- محمد شعبان جلال حامد، 30 سنة.

- أشرف فتحي عبده حمد الأسور، 45 سنة.

ويجري متابعة جميع الحالات المصابة في حادث مطروح من خلال فريق الانتشار السريع بطوارئ مستشفى الحمام.