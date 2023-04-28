«التعليم العالي»: اعتماد معامل التحليل الكيميائي بمركز بحوث وتطوير الفلزات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الارتقاء بالمراكز البحثية التابعة للوزارة، من خلال رفع مستوى البنية التحتية، ومطابقة معايير الجودة والاعتماد العالمية، وكذا تحسين معدلات النشر الدولي، وربط الخطط البحثية بخطة التنمية المستدامة للدولة 2030، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الأهداف التنموية.

تقييم واعتماد معامل التحليل الكيميائي

وفى هذا الإطار، قام المجلس الوطني للاعتماد المصري EGAC بتقييم واعتماد معامل التحليل الكيميائي بمركز بحوث وتطوير الفلزات.

وأشار د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز إلى أن لجنة الاعتماد قامت بزيارة التقييم السنوية لمعامل إدارة الخدمات الفنية ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا السباكة، ومعمل التحليل الكيميائي بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، والتحقق من مطابقة المعامل لمتطلبات الجودة والاعتماد طبقاً للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017، وكذا التحقق من كفاءة معامل المركز والبنية التحتية للمعامل، وفعالية النظام الوثائقي بإدارة الجودة.

منح شهادة الاعتماد لمعامل إدارة الخدمات الفنية

وأشاد فريق التقييم بمستوى أداء المعامل، وأوصى بمنح الاعتماد لمعامل التحليل الكيميائي بقسمي تكنولوجيا السباكة وتكنولوجيا الصلب والسبائك الحديدية، وكذا باستمرار منح شهادة الاعتماد لمعامل إدارة الخدمات الفنية