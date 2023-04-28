موعد إجازة عيد العمال.. إيه موقفك لو اشتغلت في نفس اليوم؟

تمنح الدولة إجازة للموظفين والعاملين بها في المناسبات الرسمية المختلفة، وآخرها ما تم الإعلان عنه بمناسبة عيد العمال 1 مايو، إذ أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ترحيله إلى الخميس المقبل، كإجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

إجازة عيد العمال

في ضوء حاجة العمل، يضطر بعض أصحاب المؤسسات والشركات لتشغيل العامل في الإجازات الرسمية وفي إجازة عيد العمال المقبلة، وهو ما أوضح موقفه وزير القوى العاملة، في بيان صادر عن الوزارة، وتم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القوى العاملة: يجوز تشغيل العامل إذا اقتضت الظروف

قال وزير القوى العاملة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي، إذ أن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

وتم ترحيل إجازة عيد العمال ليوم الخميس المقبل، بدلا من يوم الإثنين، في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية من المناسبات.

إجازات في عام 2023

عيد العمال، يأتي الإثنين 11 شوال، الموافق 1 مايو.

وقفة عيد الأضحى المبارك، الثلاثاء 9 من ذي الحجة، الموافق 27 من شهر يونيو.

عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيو.

ثورة 30 يونيو، الجمعة 12 من ذي الحجة، الموافق 30 يونيو.

رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو.

ثورة 23 يوليو، الأحد 23 من شهر يوليو.

المولد النبوى الشريف، 12 ربيع الأول، الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد القوات المسلحة، انتصارات أكتوبر، الجمعة 6 أكتوبر.