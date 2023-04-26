موعد إجازة عيد العمال 2023.. الخميس بدلا من الاثنين

عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك واجازة عيد تحرير سيناء، ينتظر المواطنون خاصة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، الإجازة القادمة، والتي من المترقب أن تكون إجازة عيد العمال 2023، وهي مدفوعة الأجر.

يوم الخميس 4 مايو بدلا من يوم الإثنين 1 مايو

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال 2023، حيث تم ترحيلها لتكون يوم الخميس 4 مايو إجازة رسمية بدلا من يوم الإثنين 1 مايو.

وعن الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص، أكدت الجريدة الرسمية، أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023 للقطاع الحكومي والخاص

ووفقا للأجندة الرسمية، فهناك عدد من الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023، والتي يحصل عليها العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وتكون اجازات مدفوعة الأجر، تتمثل في:

- إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 27 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو.

- إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، يوم الجمعة 6 أكتوبر.