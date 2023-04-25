موعد إجازة عيد العمال 2023.. قرار وزاري يحددها

يترقب ملايين الموظفين والعمال بجميع قطاعات العمل الحكومي والخاص، موعد إجازة عيد العمال 2023، التي ستكون أول إجازة يحصل عليها المصريون بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1444هجرية وإجازة عيد تحرير سيناء.

قانون الخدمة المدنية حدد موعد إجازة عيد العمال 2023

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى لوائح العمل بالمؤسسات الحكومية، فإن هناك احتمالين لا ثالث لهما لتحديد موعد إجازة عيد العمال 2023، إذ أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات والجهات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وقوانين الهيئات والكوادر الخاصة بالقطاعين العام والأعمال العام، نصت رسميا على أن موعد إجازة عيد العمال 2023، يوم الاثنين الأول من مايو القادم، وهذا هو الاحتمال الأول، متزامنة مع الاحتفالات بهذا العيد التي حددتها الدولة سنويا في الأول من مايو، واعتاد رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة على حضور هذه الاحتفالات، وإلقاء كلمات خاصة لعمال مصر وتحيتهم على المجهود الكبير الذي يبذلونه في سبيل إعلاء شأن واستقرار وقوة اقتصاد الوطن.

ترحيل موعد إجازة عيد العمال 2023 لنهاية الأسبوع

أما الاحتمال الثاني، يكون موعد إجازة عيد العمال 2023 متوقفا على صدور قرار خاص من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق وتنفيذ القرار الوزاري السابق صدوره بترحيل موعد إجازة عيد العمال من يوم الإثنين 1 مايو إلى الخميس 4 مايو 2023، إذ أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سبق وقرر ترحيل أي إجازة رسمية تتصادف مع أول يوم في الأسبوع أو منتصفه إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع بهدف انتظام المصالح والجهات الحكومية في تقديم الخدمات على أكمل وجه وبكامل طاقتها للمواطنين.