ضبط عامل بتهمة النصب على شاب في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط أحد الأشخاص نصب على آخر بالدقهلية، والاستيلاء على مبلغ مالي منه عقب إيهامه بقدرته على تعيين نجله بإحدى الشركات.

وجاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد الأشخاص ومقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بتضرره من مالك مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، نصب واحتال عليه وادعى على خلاف الحقيقة، امتلاكه نفوذ وعلاقات بالمسؤولين تمكنه من تعيين نجل الشاكي بإحدى الشركات، وتحصله منه على مبلغ مالي نظير ذلك ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وارتكاب المشكو في حقه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني، وجرى استهداف المذكور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.