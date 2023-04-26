حبس 3 أشخاص بتهمة النصب على راغبي السفر في الدقهلية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الخارج بالدقهلية، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

اعتراف بتزوير الأوراق المضبوطة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، يقيمان في محافظة الدقهلية، بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر إلي الخارج، بالتزوير للمحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة وذلك مقابل مبالغ مالية.

وعثر بحوزتهم على بطاقة رقم قومي مزورة، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة مستندات بعضها خالي من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة كلها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة، واعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة واصطناعها باستخدام الأدوات المضبوطة، وذلك من خلال برنامج إلكتروني «فوتوشوب»، وترويجها على عملائهم، وتمت إحالتهم للنيابة.

العقوبة القانونية المتوقعة

قال المحامي أشرف ناجي إن القانون وجه عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم النصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الخارج، وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الآخرين، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.