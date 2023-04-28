مطار مرسى علم يستقبل 30 ألف سائح من 13 دولة على متن 142 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 30 ألف سائح من مطارات 13 دولة أوروبية وذلك الأسبوع المقبل بدء من غد السبت حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 142 رحلة طيران‪

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار مرسى علم يستقبل 142‪ رحلة طيران سياحية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية وذلك الأسبوع المقبل

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح أوروبي الأسبوع المقبل من 13 دولة هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا وبولندا والنمسا ولوكسمبرج وسلوفاكيا وفرنسا وليتوانيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأضاف عثمان أن الفنادق والمنتجعات السياحية تشهد انتعاشة في حركة السياحة الخارجية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت إلى 80 % في عدد من الفنادق في عدد من الفنادق حيث أصبحت شواطئ مرسى علم هي الوجهة المفضلة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.