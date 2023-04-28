وظائف مطلوبة لدى وكالة الفضاء المصرية.. التفاصيل والشروط

كشفت وكالة الفضاء المصري عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف والتي نوهت لها عبر الموقع الرسمي لها، بعدد من الشروط للحصول على الوظائف.

ووفق الوكالة جاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية

وتتطلب الوظيفة عدة مهارات أساسية من بينها أن:

- يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرة اللازمة لشغل الوظيفة، وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والاهداف ومتابعه تنفيذها.

- يكون لديه القدرة أن يٌراقب ويُتابع تنفيذ الأعمال بالإدارات العامة التابعة له ويتأكد من إنجازها وفقاً للأهداف التشغيلية المُتفق عليها ، وذلك من حيث الكفاءة والفعالية والاحترافية لضمان الالتزام بكل الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في الوكالة، تنفيذ الخطط الهندسية الخاصة بمباني الوكالة والعمل علي الحفاظ عليها.

- قضاء مدة بينية فعلية مقدارها سنة على الأقل في الوظيفة القيادية وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

- أما بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها عشرون عاماً على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها، ويفضل من له سبق خبرة في العمل بالمؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الدولية.

خبرة في الحصول على تمويلات وإدارة مشروعات ممولة في نفس مجالات الوظيفة، الخبرة المالية والادارية والهندسية والموارد البشرية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب، واجادة اللغة الانجليزية قراءاة وكتابة.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بخاتم جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى الموظف إضافتها بالنسبة للموظفين من الجهاز الإداري للدولة.

2- بالنسبة لغير العاملين بالدولة، سيرة ذاتية بالإضافة إلى شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة وتكون صادرة من جهات ذات شخصية اعتبارية قانونية.

وظيفة مدير إدارة السكرتارية التنفيذية

تتطلب وظيفة مدير إدارة السكرتارية التنفيذية أن يتوافر لدى المتقدمين مجموعة من الشروط وهي:

- أن يكون لدى المتقدم المهارات والقدرة اللازمة لشغل الوظيفة، وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعة تنفيذها.

- يتابع عملية استقبال المراسلات الواردة بالتسليم المباشر أو من خلال صندوق البريد الخاص بالوكالة وقيدها في سجلات المراسلات برقم مسلسل وتاريخ والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

- يتابع إحالة المراسلات إلى جهات الاختصاص بعد عرضها على المسؤولين.

- يتابع عملية الرد على المراسلات بموجب تأشيرات المسؤولين سواء كانت مراسلات داخلية أو لجهات خارج الوكالة مع الاحتفاظ بصور منها.

- يتابع العمل على جاهزية إعداد تسليم المراسلات من الوكالة بعد قيدها بسجلات المراسلات برقم مسلسل وتاريخ، مع الاحتفاظ بصور منها.

- يتابع عملية حفظ المراسلات الداخلية والخارجية والمستندات الخاصة بها بملفات خاصة مفهرسة ومنظمة.

- قضاء مدة بينية فعلية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

- أما بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الأقل في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها، يفضل من له سبق خبرة في العمل بالمؤسسات والهيئات ذات الطبيعة الدولية.

خبرة في إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة في نفس مجالات الوظيفة.

شروط المتقدمين:

مؤهل عالٍ مناسب.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة تامة كتابة وقراءة بالإضافة إلى مهارات الحاسب الآلي.