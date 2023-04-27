وظائف للعمل في الخارج أحدها بحافز 40 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

قدّم موقع فرصنا، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن، أبرز الوظائف المطلوبة للعمل لدى بعض المؤسسات والشركات في الخارج، والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في الخارج، على هذا النحو:

وظيفة مسؤول أول حسابات عامة - السعودية

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 ريال سعودي.

وظيفة فني ديكور - السعودية

اسم الشركة: الشركة العالمية للنظم والتصميم والمقاولات المحدودة.

مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 - 45 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجار - السعودية

اسم الشركة: الشركة العالمية للنظم والتصميم والمقاولات المحدودة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 - 45 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير قسم ايه ار بي -السعودية

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 33 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 8000 ريال سعودي.

وظيفة مدير البنية الأساسية - السعودية

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 6-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 34 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000- 8000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب عام - السعودية

اسم الشركة: شركة كبري لصناعة المواسير.

مقر التقديم للعمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة ويتر - دبي

اسم الشركة: براندس اوتلايت.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 3500 درهم إماراتي.

وظيفة فنيه بصريات وتركيب عدسات -دبي

اسم الشركة: نسر الخليج.

مقر العمل: دبي - الإمارات العربية المتحدة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 درهم إماراتي.

وظيفة مندوبة تسويق - دبي

اسم الشركة: شركة محمد ابو ريه للاستيراد والتصدير.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 40 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 50000- 70000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 20000- 40000 جنيه مصري.