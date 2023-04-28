وظائف جديدة في بنكي المشرق وHSBC.. الشروط والمؤهلات

أعلن كل من بنكي المشرق وHSBC، عن حاجتهما لشغل وظائف شاغرة للعمل لدى تلك المؤسسات المالية والمصرفية، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات التي تتطلبها كل وظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في بنكي المشرق وHSBC، على هذا النحو التالي:

وظائف بنك المشرق

كشف بنك المشرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن توافر فرص عمل خالية لدى تفاصيلها هي:

- وظيفة مسؤول الامتثال لدى CIBG (MGN Egypt)

- تخرج مع 3-4 سنوات من الخبرة المصرفية.

- المعرفة الأساسية وفهم القواعد والتشريعات التنظيمية المحلية، والمتطلبات الدولية المختلفة.

- معرفة بالحاسوب وإتقان جيد للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومهارات عرض جيدة.

- نهج فعال ومنطقي لحل المشكلات.

- القدرة على اتخاذ القرار الجيد.

وظائف قائد فريق العمليات المؤسسية

- تخرج مع فهم شامل ومتعمق لأنشطة CCAM / MMU / KYC.

- معرفة وفهم سليمين للوائح UAECB (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي).

- المعرفة والخبرة التفصيلية في العناية الواجبة لـ KYC AML ، عبر جميع مستويات المخاطر وأنواع الكيانات القانونية.

- فهم شامل لأنظمة التشغيل المالية.

- خبرة لا تقل عن 4 إلى 6 سنوات في الخدمات المصرفية العامة.

- اتصالات قوية ومهارات التعامل مع الآخرين.

- يتقن MS Excel لأغراض نشر تقارير MIS للإدارة العليا.

وظائف بنك HSBC

أما بنك HSBC، فأعلن عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن توافر وظيفة خالية لدى البنك وهي وظيفة مستشار موارد بشرية، بشروط هي:

- لا يقل عن 6-8 سنوات من الخبرة الواسعة في مجال الموارد البشرية المكتسبة عبر مجموعة متنوعة من مجالات الأعمال.

- الخبرة العملية في واحد أو أكثر في علاقات الموظفين، الأداء والمكافآت، توفير الموارد أو التعلم وتنمية المواهب.

- القدرة على فهم المواقف المعقدة والتنقل فيها وتقديم إرشادات واضحة، وعند الضرورة، تحدي الآخرين.

- خبرة في تنفيذ برامج التحول والتغيير.

- إتقان اللغة الإنجليزية والعربي.