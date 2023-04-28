مع اقتراب فصل الصيف.. محافظة جنوب سيناء: نمتلك خطة لمواجهة حوادث الجمال

شهد الطريق الدولي الطور، نفق الشهيد أحمد حمدي الأحد الماضي، حادث تصادم سيارة ربع نقل بجمل ظهر فجأة علي الطريق وتسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة آخر.

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن خطة مواجهة حوادث الجمال التي تعبر الطرق بصورة مفاجأة أمام السيارات منا يتسبب في وقوع حوادث سير تؤدي إلى وفاة وإصابة العشرات.

حواجز أسمنتية

قال محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه عقد اجتماع مع العميد حسن فخري مدير إدارة مرور جنوب سيناء والدكتور محمد عبد الجواد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، لوضع آلية تقلل من حوادث الجمال على الطرق الرئيسية بالمحافظة سواء الطريق الدولي أو الطريق الساحلي.

أوضح المحافظ أنه جرى تحديد أكثر الأماكن التي شهدت حوادث الجمال في طرق خليج السويس، وجرى عمل مقترح بإنشاء حواجز أسمنتية (نيوجيرسي) في المناطق التي تعبر منها الجمال للطرق بالتالي لا يستطيع الجمال عبور الطريق، وجاري عرض المقترح على الجهات المختصة.

أطواق فسفورية

أوضح اللواء خالد فودة أنه جرى تركيب نحو 1500 طوق فسفوري للجمال على مستوى مدن الطور، أبورديس، أبوزنيمة لتقليل الحوادث، موضحاً أن الأطواق الفسفورية توضع على عنق وقدم الجمال وتعمل عاكس بالليل مما يعطي قائدي المركبات تنبيها بالتالي يستطيع أن يتحكم في السيارة قبل الوصول إلى مكان الضوء.

وتابع أن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع أصحاب الجمال ومجالس المدن والمرور يقومون بعمليات حصر وتركيب الأسواق لتقليل نسبة حوادث الجمال.