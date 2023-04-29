معلومات عن فيلم شوجر دادي قبل طرحه في دور العرض

أيام قليلة وتبدأ دور العرض السينمائية في استقبال عدد آخر من الأفلام، لتنضم إلى موسم أفلام عيد الفطر، التي سيكون بينها فيلم «شوجر دادي»، الذي تم إعلان موعد عرضه بالفعل.

معلومات عن فيلم شوجر دادى

يضم فيلم شوجر دادى عددا كبير من الفنانين، بينهم بيومي فؤاد، ليلى علوي، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، تامر هجرس، محمد محمود وآخرين، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور فكرة الفيلم، حول شخصية الرجل الذي يجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد، ويمر بأزمة منتصف العمر، فيدخل في علاقة مع امرأة أخرى، ويذهب ليخبر أولاده حمدي الميرغني ومصطفى غريب، بأنه يريد الزواج مجددا.

وتم بالفعل طرح البرومو الخاص بالعمل، الذي ظهرت بعض أحداثه فى سهل حشيش، كما جرى إعلان موعد عرضه، الذي سيكون الأربعاء 24 مايو في جميع دور العرض السينمائية داخل مصر.