الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت المقبل.. تحذير لـ 3 فئات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس السبت المقبل، لوجود أكثر من ظاهرة جوية، تؤثر على النشاط اليومي للمواطنين، ويجب على بعض الفئات، اتخاذ الحذر عند الخروج من المنازل، حيث تنشط حركة الرياح وتتوافر فرصة لسقوط الأمطار.

تحذير من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحياناً

طقس السبت المقبل 29 أبريل، يشهد نشاطا لحركة الرياح التي قد تكون مثيرة للأتربة، على عدد من المناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى غرب البلاد، وجنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد، وتكون على فترات متقطعة مما يستوجب الحذر من قبل مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وحساسية الصدر، بحسب تحذيرات الأرصاد من هذه الأجواء وتأثيرها على هذه الفئات من المجتمع وهى التي توصي هؤلاء بارتداء الكمامات حال الخروج من المنازل

التحذير من سقوط الأمطار

يشهد طقس السبت القادم، توافر الفرصة لسقوط أمطار، بنسبة حدوث بين 30 إلى 40% تقريباً، على محافظات الإسكندرية والسلوم ومرسي مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة

انخفاض الحرارة

تشهد درجات الحرارة يوم السبت لقادم انخفاضا كما يلى

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمي 21 والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء: العظمي 30 والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد: العظمي 26 والصغري15 درجة

جنوب الصعيد: العظمي 32 والصغرى 19 درجة