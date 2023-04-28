حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات.. منخفض جوي يضرب البلاد

تشهد مصر موجة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة على مستوى الجمهورية بسبب المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب البلاد، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة وتأثر شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بهذه الأجواء، وتعرض العديد من المحافظات لأمطار خلال الأيام المقبلة بشكل متقطع، وبنسب تصل إلى 40% وظواهر جوية مفاجئة.

موعد ذورة موجة الطقس في المحافظات

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الجمعو وغدا السبت تقلبات جوية تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه القبلي، مع نشاط كبير للرياح واضطراب الملاحة على البحر المتوسط.

ظواهر جوية في المحافظات غدا السبت

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض أكثر غدا السبت، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 14 مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويستمر سقوط الأمطار الأحد المقبل، مع نشاط الرياح.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتسجل درجات الحرارة في المحافظات اليوم ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري 26 درجة والصغرى 15 مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 15 مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 21 مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 21 مئوية.

درجات الحرارة غدا السبت

بينما تسجل درجات الحرارة غدا السبت ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري 25 العظمى والصغرى 14 مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 15 مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 19 مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 15 مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 19 مئوية.