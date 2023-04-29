تجديد حبس 5 بتهمة انتحال صفة رجال شرطة بالبساتين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا للمرة الثانية، لاتهماهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين، بالإكراه عن طريق انتحالهم صفة ضباط شرطة.

سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تبلَّغ للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم بالقليوبية، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي عن طريق المغافلة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال التعامل الفني، تبين عدم صحة أقوال المُبلغ، وبإعادة مناقشته، قرر بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واتفقا على اللقاء بإحدى المناطق بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالي من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.

ولدى وصوله، فوجئ بتوقف سيارة «ميكروباص»، ولم يتمكن من التقاط أرقامها، بداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل السيارة، واستولوا منه على المبلغ المالي، ولاذوا بالفرار.

عصابة وراء الجريمة

بتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بحوزتهم جزء من المبلغ المالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في انتحال صفة رجال الشرطة، واستقطاب راغبي استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط المركبة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.