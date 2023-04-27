أمن القاهرة يكشف لغز العثور علي جثة متعفنة داخل شقة بالزيتون

كشفت تحريات المباحث في واقعة العثور على جثة متعفنة لـ مسن داخل شقته بمنطقة الزيتون، عن أنّه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات أنّ المتوفي يعاني من عدة أمراض مزمنة، إضافة إلى أنّه مقيم في الشقة بمفرده، وأوضحت التحريات أنّ سبب الوفاة هو غيبوبة السكر.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متعفنة، وبالفحص تبيّن أنّها لمالك الشقة في العقد السابع من العمر، كما تبيّن أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

معاينة الشقة

وبمعاينة الشقة تبيّن عدم وجود كسر في مداخلها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما عُثر على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.