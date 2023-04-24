شواطئ دمياط الجديدة تجذب الأهالي في إجازة العيد (صور)

شهدت شواطئ دمياط الجديدة خلال أيام العيد إقبالا كبيرا من المواطنين، وزادت أعداد الزائرين بشكل يومي لقضاء إجازة العيد على البحر، مع ارتفاع درجات الحرارة، تزامنا مع استمرار رحلات اليوم الواحد من بداية أسبوع العيد.

خدمات على شواطئ دمياط الجديدة

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لـ«الوطن»، إنه وجه مسؤولي إدارات التنمية والكهرباء والتشغيل والصيانة والزراعة والأمن وكافة الإدارات المعنية بتجهيز شاطئ المدينة، وإمداده بكل ما يلزم لاستقبال المصطافين خلال إجازة أسبوع العيد، موضحا أنه جرى التعاقد مع 30 عامل إنقاذ و6 محصلين لبوابتي الشاطئ بعقود عمل موسمية من بداية الأسبوع وخلال فترة الصيف، للتواجد بطول الشاطئ يوميا.

شاطئ دمياط الجديدة متنفس الأهالي

ويتميز شاطئ مدينة دمياط الجديدة بالهدوء، ويعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة والقرى المجاورة لها في عيد الفطر 2023، بحسب حديث رانيا المعلاوي، من رواد مدينة دمياط الجديدة وأحد المترددين على شواطئها، لـ«الوطن».

وأكدت «رانيا» أنها تستمتع أيضا بوجود عدد من الكافيتريات على الشاطئ، في ظل الشعور بالأمان للتواجد الأمني بطول الشاطئ لحماية المصطافين من رواد الشاطئ ووجود مركز لتجميع التائهين، وخدمات إنقاذ على البحر لمواجهة حالات الغرق، وهو ما يعطي المواطنين والأسر الشعور بالراحة والأمان.