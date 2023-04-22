دمياط الجديدة تستقبل المواطنين في عيد الفطر.. متنزهات وملاعب وسينما

شهدت مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر، كما استقبلت المدينة عددا من رحلات اليوم الواحد من خارج المحافظة.

زحام في شارع حسب الله الكفراوي

واستقبلت مدينة دمياط الجديدة زوارها بحزمة من الإجراءات، حسبما ذكر المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة لـ«الوطن»، حيث تم تقديم خدمات متعددة للمواطنين، أبرزها تكثيف الحملات المرورية بشوارع المدينة لتحقيق السيولة المرورية، خاصة شارع المهندس حسب الله الكفراوي، أو شارع «الصعيدي» والذي يعد أحد أشهر مناطق التنزه داخل المدينة.

الحديقة المركزية

من جانبه، أكد المهندس عاصم اللبان، المشرف العام على إدارة التنمية بمجلس مدينة دمياط الجديدة، أن الحديقة الدولية تعد من أجمل أماكن الخروجات في مدينة دمياط الجديدة، وواحدة من الحدائق الكبرى في مصر، إذ تبلغ مساحتها 55 فدانا، وتحتوي على مساحات خضراء شاسعة، ومسرح روماني، وحمام سباحة، وملاعب خماسية، ومزودة بمنطقة ألعاب للأطفال وسينما، فضلا عن موقعها وسط مدينة دمياط الجديدة بالقرب من جميع الخدمات التى يمكن أن تحتاج إليها، ويبلغ سعر التذكرة الدخول الحديقة الدولية 3 جنيهات فقط، وهي من أرخص المزارات في دمياط خلال عيد الفطر 2023.