تفاصيل حريق نشب بمعرض لبيع السلع الغذائية في المنوفية

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب داخل معرض سلع غذائية بميدان مدينة الباجور، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ولم ينتج عن الحريق خسائر في الأرواح، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

لا خسائر في الأرواح نتيجة حريق معرض السلع الغذائية

بالانتقال والفحص من قوة منية بمركز الباجور، تبين نشوب حريق في معرض للسلع الغذائية ونتج عنه تلفيات في السلع، ولا توجد خسائر في الأرواح نتيجة الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق، كما تم استدعاء العاملين في المعرض لمعرفة أسباب الحريق.

إخطار بالسيطرة على الحريق

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بنشوب حريق في معرض للسلع الغذائية، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق، والذين لم ينتج عنه خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وكشف أسبابها.