محافظ الإسكندرية: 98% نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة والتي يتم تطويرها ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة ويجري تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة

وأضاف محافظ الإسكندرية أن إجمالي نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 98% بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 148مليون و231 ألف جنيه، ليخدم بذلك نحو 121 ألف نسمة.

كلف المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا، لرفع العبء عن كاهل أهالي تلك المناطق، وأوضح الشريف أنه جاري رصف 6 شوارع متبقية منهم (الشهيد طيار- وشارع التوحيد- وشارع السادات) من إجمالي 333 شارع مستهدف رصفهم بمنطقة الحضرة الجديدة.

الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة

وأكد الشريف على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 937 ذراع إنارة، و45 عامود إنارة و 982 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة تلبيًة لاحتياجات الأهالي، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم المنطقة.