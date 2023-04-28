مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم سيارتين على طريق «بورسعيد - الإسماعيلية»

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين في تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل على طريق «بورسعيد - الإسماعيلية»، بالكيلو 33 وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو، أيمن إبراهيم محمد مسعد 23 سنة جثة هامدة، وتم وضعه في مشرحة المستشفى بينما وصل أحمد محمد أحمد عثمان 22 سنة وعلي أبو الفتوح محمد عطية 22 سنة مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن سيارة رقم «9836 ع.ه.ق» مع أخرى «6236» عند الكيلو 33 بطريق بورسعيد الإسماعيلية، وأسفرت عن وفاة شاب وإصابة اثنين بسبب السرعة الزائدة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق، وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى التحفظ على السيارتين ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.