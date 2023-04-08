إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بينهم طفل مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة نقل أمام كارتة تحصيل الرسوم بالكيلو 23 بطريق بورسعيد الإسماعيلية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 8 أشخاص في حادث ببورسعيد

تلقت مديرية أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بأنه وصل إلى مستشفى محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، عن طريق سيارة الإسعاف، 8 مصابين، وهم:

- حميد إبراهيم عواد، 42 سنة.

- سماح محمد السيد، 30 سنة.

- سماح عواد عيد، 27 سنة، مصابة بنزيف في المخ.

- سحر سليم عواد، 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

- سليم هنيدي سالم، 47 سنة، مصاب بنزيف بالمخ.

- محمد سالم محمد، 12 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- عوده سالم حسن، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

- أميرة سالم محمد، 25 سنة، مصابة بكدمات بالجسم.

إجراء التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أنّ سيارة ربع نقل انقلبت أمام كارتة تحصيل الرسوم بالكيلو 23 بطريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة، التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، وجرى التحفظ على السيارة ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.