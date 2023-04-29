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معلومات عن أغنية عمرو دياب الجديدة «قولي اسمي».. يطرحها قريبا

كتب:

محمود الرفاعى
02:31 ص | السبت 29 أبريل 2023
عمرو دياب

عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته الجديدة «قولي اسمي»، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «الحفلة».

عمرو دياب يستعد لطرح قولي اسمي

علمت «الوطن»، أن أغنية «قولي اسمي» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع جلال الحمداوي، وجرى تسجيلها لدى مهندس الصوت أمير محروس.

وكان عمرو دياب، طرح مؤخرا أغنية الحفلة، من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح.

كشف «قماح» تفاصيل الأغنية لـ«الوطن»: «الأغنية كانت كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وحين عملت عليها قمت بتلحينها ثم وضع شكل موسيقي لها وأرسلتها للفنان عمرو دياب، وأعجب بها كثيرا ولم نأخذ وقتا طويلا في تنفيذها فأرسلناها للفنان مهندس الصوت أمير محروس لاستكمال العمل عليها».

وتابع: «نجاح الأغنية كرم كبير من ربنا، والحمد الله أني خلال الفترة الحالية وفقت في أكثر من عمل فني، وإن شاء الله يشاهدني الناس في أعمال مقبلة مع نجوم كبار».

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