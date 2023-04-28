الأرصاد تحذر من حالة طقس الساعات المقبلة.. «البسوا الجاكيت»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة التي تضرب المحافظات وسط انخفاض درجات الحرارة على بعض المحافظات، لاسيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تشير التوقعات إلى إضراب حركة الأمواج في البحر المتوسط، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، كما حذرت من حالة الطقس الساعات المقبلة.

حالة الطقس الساعات المقبلة في المحافظات

وتشير التوقعات أن حالة الطقس الساعات المقبلة تشهد كتل هوائية باردة تعمل على سقوط أمطار على المحافظات وتكون متوسطة على مدار اليوم، مع تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة غدا.

منخفض جوي في حالة الطقس الساعات المقبلة

وأشارت الأرصاد تعرض البلاد إلى منخفض جوي قادم من أوروبا يوثر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في طبقات الجو العليا يؤدي لانخفاض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات، محذرة المواطنين بارتداء الجاكيت ليلا.

وأوضحت الأرصاد أن المحافظات التى تتعرض لسقوط أمطار غداً السبت هي البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، وتكون بنسبة 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وذكر البيان تعرض محافظات القاهرة الكبرى وهى القاهرة، الجيزة، القليوبية، إلى نشاط للرياح التي بلغت سرعتها 32 كيلو متر في، مع تكون الغيوم الجزئية.

سقوط أمطار على المحافظات

وعن طقس محافظات السواحل الشمالية الغربية تكون باردة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح إذ بلغت سرعتها 30 كيلو مترًا.

وفيما يتعلق بمحافظات السواحل الشمالية الشرقية تشهد نشاط للرياح، إذ سجلت أقصى سرعتها التي بلغت 42 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة في المحافظات غدا السبت

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا السبت جاءت كالآتي:-

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب الوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.