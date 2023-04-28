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العثور على جثة شاب بالطريق الدائري بالغردقة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
06:21 م | الجمعة 28 أبريل 2023
العثور على جثة بالغردقة أرشيفية

العثور على جثة بالغردقة أرشيفية

تحقق الأجهزة الأمنية بالغردقة في واقعة العثور على جثة شاب تم العثور عليها في الطريق الدائري بالقرب من الورش الأوقاف الجديدة غرب مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

العثور على جثة شاب 

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة بلاغا بالعثور على جثة شاب بجوار محلات الأوقاف بالمدينة الصناعية بالطريق الدائري بالغردقة. 

التحقيق في العثور على جثة بالغردقة 

على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث الغردقة وتبين من التحريات الأولية ان الشاب يعمل غفير بالمنطقة وجار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، وهل يوجد شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه وجار التحقيقات. 

وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات التي طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، تحريات المباحث حول الواقعة وجار المتابعة. 

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