أسعار فنادق الغردقة في صيف 2023.. تبدأ من ألف جنيه لليلة الواحدة

تستعد مدينة الغردقة لاستقبال الآلاف الزائرين من رواد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية في الصيف لقضاء إجازة الصيف 202‪3 على شواطئ الغردقة وتختلف أسعار فنادق الغردقة حسب درجة التصنيف من درجة إلى 5 درجات وذلك حسب غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر

فنادق الغردقة

كشف مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار فنادق الغردقة فى الصيف تختلف حسب درجة تقييم الفندق، حيث تضم الغردقة حوالي 152 فندق ومنتجع سياحى تمتد على طول الساحل على مسافة 40 كيلوا متر، بداية من مناطق الجونة وهاواي شمالا حتى سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

أسعار فنادق الغردقة فى الصيف

وأشار عاطف البيه رئيس مجلس إدارة شركة سياحية بالغردقة، إلى أن أسعار فنادق الغردقة في الصيف تبدأ بألف جنيه للغرفة المزدوجة في الليلة بفنادق ثلاثة نجوم، ثم 2000 جنيه بفنادق أربعة نجوم، وتبدأ بـ4 آلاف جنيه فنادق الخمسة نجوم، وتصل حتى 8 آلاف جنيه للغرفة في فنادق 5 نجوم الغرفة المزدوجة شاملة جميع المأكولات والمشروبات واستخدام حمام السباحة والشواطئ.

ودعا «البيه»، راغبي الحجز بفنادق الغردقة أن يسلكوا القنوات الشرعية من خلال الحجز بالاتصال بالفنادق مباشر، أو من خلال شركات ومكاتب السياحة المعتمدة لعدم التعرض للمكاتب الحجز الوهمية.

فنادق الغردقة تتلقى حجوزات الصيف

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة لاستقبال آلاف السياح في الصيف من رواد السياحة الداخلية التي تشهد انتعاشة في فصل الصيف وذلك هروبا من الحر الصيف إلى شواطيء الغردقة.

وأكد محمود في تصريحات لـ «الوطن»، أن فنادق الغردقة بدأت في تلقى حجوزات الصيف متوقعا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى كامل الطاقة الاستيعابية للفنادق حيث الإقبال الكبير على فنادق الغردقة صيفا.