هدايا مجانية على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة (صور)

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، توزيع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية، هدايا مجانية للسائحين على الشواطئ، خلال مهرجانات وحفلات وبرامج متنوعة، بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي وَدعايا، فضلا عن إدخال البهجة والسرور على نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

هدايا بفنادق الغردقة

كشف سامح جمعة الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، أن عدد من الفنادق حرصت على توزيع هدايا مجانية للنزلاء على الشواطىء، بغرض ترفيهي وإدخال البهجة والسرور على السائحين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ذلك خلال جرى ضمن مهرجانات ومسابقات ترفيهية وفقرات متنوعة، بمشاركة فرق الأنيميشن على الشواطىء.

نسبة الإشغالات بالفنادق

أشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إلى انخفاض نسبة إشغالات نسبة السياحة الداخلية عقب إجازة أعياد عيد الفطر وشم النسيم.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة الإشغالات بالفنادق لم تتأثر كثيرا، إذ تقترب من 90%، حيث يقابلها ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الخارجية الوافدة من مطارات أوروبا، حيث تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من نحو 28 جنسية أجنبية، على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا الأكثر وصولا.