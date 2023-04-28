جمارك مطار أسيوط تُحبط مُحاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بوزن كيلوجرام

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجة مدير عام ومدير الإدارة، ووليد حسني عبدالباقي، مدير إدارة التفتيش من إحباط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بوزن كيلوجرام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

الاشتباه في راكب مصري

اشتبه احمد ناجي، رئيس القسم، في راكب مصري الجنسية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت، وتم تمرير حقائب الراكب، على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام على فوزي مهندس تشغيل تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

تفتيش حقائب الراكب

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كلف أحمد ناجي مشرف الصالة، بمطار أسيوط، أمير زيدان وزينب حسن وآلاء شافع مأموري الجمارك، بتفتيش حقائب الراكب، بحضور أحمد المراغي أمن جمركي، تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إدارة الأمن بالأقصر، وأحمد محمد عبدالرحيم ومحمد محرز ومحمد الليثي بمكافحة التهرب الجمركي، فتبين وجود سبيكتين ذهبيتين بإجمالي وزن واحد كيلوجرام، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.

الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنه 2023 وحرره عبدالله مصطفي لمخالفة الواقعة، أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.